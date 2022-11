Irritado com som alto, morador joga bombas em frente à igreja

Da Redação

O pastor da igreja, passou a relatar que estava "pregando a palavra", quando na porta da igreja foram ouvidos dois disparos

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na noite deste domingo, 20, para atender a uma solicitação no mínimo inusitada. Um pastor evangélico acionou os policiais porque duas “bombas” teriam sido jogadas em frente à igreja, durante o culto, próximo ao local onde haviam crianças. O caso ocorreu no Jardim Marissol.

Segundo o boletim de ocorrências, o pastor da igreja, passou a relatar que estava "pregando a palavra", quando na porta da igreja foram ouvidos dois disparos. Eles perceberam que eram bombas e que estas foram lançados próximo a crianças. Logo em seguida o autor do fato foi visto correndo em direção a sua residência.

Com a presença policial, os agentes foram até a casa onde o autor estava. O morador de 48 anos foi abordado e disse que o motivo que gerou sua ação, foi a irritação devido a perturbação do sossego, já que por tempos, a igreja permanece com o som muito alto. Ele também reconheceu que nunca conversou com os responsáveis pelo templo.

Ambas as partes conversaram e o pastor decidiu momentaneamente não representar contra o autor. Após o entendimento, ambos foram liberados no local.

