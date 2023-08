Irmãs separadas quando eram crianças se encontram após quase 50 anos

Uma matéria do TNonline ajudou duas irmãs que não se conheciam a se encontrarem após quase 50 anos em Apucarana (PR). Em maio deste ano, a moradora de Minas Gerais, Talita Rodrigues, pediu ajuda à reportagem do site para encontrar os familiares da mãe dela, Marilda Tiago Rodrigues, de 46 anos, no Norte do Paraná. Na época, a filha contou que a mãe teria sido doada pela avó quando ainda era um bebê em 1977 e, depois disso, levada para Minas Gerais, onde vive até hoje. Veja matéria em vídeo abaixo

A história divulgada pelo TNOnline pareceu muito familiar aos olhos da leitora de Apucarana, Joselaine Rodrigues de Almeida, de 36 anos. Ela conta que desde criança ouvia sua avó contar sobre uma filha que havia sido “tirada” dela. “Me chamou a atenção que a mulher tinha como nome no primeiro registro Débora. E eu cresci escutando minha avó e minha mãe falando que eu tinha uma tia mais nova, que foi tirada da minha avó quando ainda era bebê. Quando eu vi a idade e o nome, achei muito familiar”, relata.

Outro detalhe da reportagem chamou a atenção da enfermeira: o local onde Marilda (Débora) teria sido doada. A semelhança entre a história familiar e as informações contidas na reportagem não deixaram dúvidas de que ela poderia ser a tia de que tanto ouviu falar. Ela então decidiu contar para sua mãe Irene Inácia Rodrigues, de 57 anos, que autorizou "Jose", como é conhecida, a entrar em contato com Marilda.

Foram três meses de trocas de mensagens, áudios e fotos até o tão esperado encontro que ocorreu nesta sexta-feira (11) em Apucarana. Além de revisitarem o local onde a doação teria acontecido, as irmãs também foram até uma clínica realizar o exame de DNA que vai confirmar o que elas já têm certeza.

“Antes da minha mãe falecer eu disse que iria encontrar a Débora. Não demorou muito ela faleceu. Quando saiu a notícia no TNOnline, eu tive certeza que era minha irmã. Estou feliz e agora só resta o exame de DNA para confirmar. Mas meu coração já confirmou”, diz Irene, que tinha cerca de 10 anos quando a irmã foi levada para Minas Gerais.

“A gente acaba ficando um pouco ansiosa. Quero acreditar que já deu tudo certo. Mas ainda tem um medo. Diante de tudo que a gente está vivendo, toda essa aproximação”, acrescenta Marilda, um bebê na época da separação.

Ela veio a Apucarana acompanhada pela irmã adotiva, Maria Madalena Rodrigues, que testemunhou toda a história e, inclusive, estava presente no momento que sua família recebeu a irmã. “Tivemos no local onde em 1977 minha irmã foi adotada. Eu tinha 13 anos. Acredito que a Irene é irmã dela, desde a primeira vez que vi a foto dela achei as duas muito parecidas. E estou muito feliz porque Marilda não deixará de ser minha irmã por ter encontrado outra parte da família, sangue do sangue dela”, afirma.

Os materiais genéticos foram coletados nesta sexta-feira em Apucarana e o exame deve ficar pronto em 15 dias.

Por Aline Andrade e Cindy Santos

