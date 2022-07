Irmãs ex-moradoras de Apucarana se reencontram após 50 anos

Da Redação

A irmãs Maria e Luzinete Cícera conversaram através de vídeo-chamada nesta terça (5)

A emoção tomou conta das irmãs ex-moradoras de Apucarana, Maria e Luzinete Cícera, que se reencontraram virtualmente nesta terça-feira (5), após 50 anos sem notícias. A conversa aconteceu através de vídeo-chamada após um amigo de André, filho de Luzinete, compartilhar a reportagem do TNOnline publicada neste domingo (3).

"Foi muita emoção. Agradeço muito por terem publicado minha história. Pretendemos nos encontrar no final do ano para festejar esse reencontro", disse Maria.

Na matéria, Maria Cícera, que atualmente vive na cidade de Ariquemes, em Rondônia, postou um vídeo em seu perfil no Facebook, contando que perdeu o contato com a irmã logo depois de se mudar de Apucarana para o outro estado.

"Um amigo meu de Ariquemes compartilhou a publicação e um senhor chamado Amadeu, que mora no Pernambuco viu e percebeu que conhecia André, filho de Luzinete. Logo entrei em contato com ele e peguei o telefone do meu primo", conta Tatiane, filha de Maria.

Após conversar com o primo, Tatiane pegou o contato da tia, explicou a situação e já engataram em uma chama de vídeo através do WhatsApp. "Quando as duas se viram foi só 'chororô'. Minha tia disse que lembrava da foto de quando ela e minha eram criança. Eu fiquei até com medo das duas passarem mal", conta.

No entanto, conforme Tatiane, a tia não vive mais em Apucarana há muitos anos. "Ela mora em São Bernardo dos Campos, mas não sei há quanto tempo", explica.

Relembre a história

Após 50 anos sem notícias, a moradora de Rondônia, Maria Cícera, está à procura de sua irmã Luzinete Cícera, que possivelmente vive em Apucarana.

Maria, que mora na cidade de Ariquemes, contou em um vídeo postado em seu perfil no Facebook, que perdeu o contato com a irmã logo depois de se mudar de Apucarana para o outro estado.

"Estou à procura da minha irmã, que faz 50 anos que não a vejo, nem tenho notícias. Até onde eu sei, ela mora em Apucarana. Eu morei lá também, mas mudei pra cá e acabei perdendo o contato", explica.

