Da Redação

Irmãos de 82 e 67 anos morrem em intervalo de três horas

Dois irmãos que morreram em um intervalo de apenas três horas serão sepultados na tarde desta quarta-feira (27) no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana. Eles estão sendo velados na Capela Mortuária Central.

continua após publicidade .

Flávio Bresciani, de 82 anos, morreu a 1h da manhã em Rolândia, enquanto a irmã Izaura Maria Bresciani, de 67 anos, às 4h da manhã desta quarta-feira em Apucarana. Os dois estavam em casa quando os óbitos ocorreram.

O irmão José Lázaro Bresciani, 66 anos, conta que o intervalo entre as mortes foi um “baque”. Ele conta que Flávio sofria de Mal de Parkinson e estava bastante debilitado. Já Izaura enfrentava alguns problemas respiratórios, mas estava em casa – no Jardim das Cerejeiras – se recuperando. Ela chegou a procurar um médico no início desta semana. A causa da morte, no entanto, foi infarto.

continua após publicidade .

Segundo José, os irmãos eram bastante próximos. “Eles estavam sempre conversando. Foi uma triste coincidência”, diz. Ele conta que a família era formada originalmente por oito irmãos. Dois morreram no ano passado. "São quatro agora", lamenta. Os pais já são falecidos.

Flávio Bresciani deixa esposa e seis filhos, enquanto Isaura, que era divorciada, duas filhas. O sepultamento dos irmãos ocorre às 17 horas no Cemitério Cristo Rei.