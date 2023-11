Irmãos brigam com a mãe por herança mesmo com ela viva

A viatura foi acionada para uma situação de arrombamento na Rua Davi Pretti, no Parque Bela Vista.

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma ocorrência incomum foi registrada pela Polícia Militar (PM) na noite desta quinta-feira (16) em Apucarana (PR).

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Morre aos 96 anos em Apucarana, o médico e poeta Fahed Daher

De acordo com os policiais, a viatura foi acionada para uma situação de arrombamento na Rua Davi Pretti, no Parque Bela Vista. Informações davam conta de que dois homens estariam arrombando um portão no local.

continua após publicidade

A polícia fez buscas na região e localizou os suspeitos, que se tratam de dois irmãos. Eles informaram à PM que o portão que estavam forçando arrombamento era da casa da sua mãe e que eles tiveram uma discussão sobre a divisão de bens da idosa.

A mulher não teria deixado que eles entrassem em casa e por isso eles tentaram forçar a entrada na residência.

FURTO EM FARMÁCIA

continua após publicidade

Um homem de 33 anos foi preso após furtar um condicionador e dois medicamentos de uma farmácia localizada na Avenida Curitiba, região central de Apucarana. O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (17).

A equipe da Rotam da Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento pela região no momento em que o rapaz saía da farmácia com os objetos nas mãos. A equipe também percebeu que os funcionários da farmácia estavam assustados.



Siga o TNOnline no Google News