Irmão do vereador Molina morre nesta terça-feira (15)

O irmão do vereador Molina, Luiz Geraldo Molina Ferreira, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital da Providência, em Apucarana, morreu no início da tarde desta terça-feira (15).

Molina, que é muito conhecido na cidade, tinha 62 anos e era presidente do moto clube Asas da Liberdade. Além disso, era afinador de pianos.

Ele lutava contra um câncer e, com o agravamento do estado de saúde, precisou ser intubado. Luiz apresentava um quadro de insuficiência respiratória. Além do mais, Ferreira havia passado por duas cirurgias delicadas recentemente. Luiz deixa a esposa, Helena Molina, e duas filhas, Laura e Carolina.

A Câmara Municipal de Apucarana, sob a gestão do presidente Franciley Preto Godoi, Poim, emitiu uma nota de pesar para com o falecimento:

“A Câmara Municipal de Apucarana, através do seu presidente Franciley Preto, Poim, vereadores, vereadora e servidores, manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento do irmão do vereador Luciano Molina, o Sr. Luiz Geraldo Molina Ferreira, ocorrido hoje (terça-feira 15.02), em Apucarana. Neste momento de dor e tristeza externamos os sentimentos e nos solidarizamos com a família Molina Ferreira. Pedimos a Deus que no aconchego de seus braços receba o Luiz Geraldo e que conforte a todos por esta grande perda”.

Conforme informações contidas na nota de pesar e fornecidas pelos familiares, o velório será na Capela Mortuária Central, das 16h às 18h, e o sepultamento acontecerá logo em seguida, no Cemitério Cristo Rei.