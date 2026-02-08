Irmão cheira cocaína e bate na própria irmã em Apucarana; ela teve que sair de casa
Ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (08) no centro da cidade
Uma mulher denunciou ter sido agredida pelo irmão na madrugada deste domingo (08) em Apucarana (PR). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM) na região central da cidade.
Segundo a PM, a equipe foi acionada via Central de Operações para atender uma situação de violência doméstica. No endereço inicialmente informado, a suposta vítima não foi localizada. Após novo contato telefônico com a solicitante, os policiais se deslocaram até outro endereço onde a vítima foi encontrada.
No local, a mulher relatou que o irmão, usuário de drogas, passou a agredi-la após fazer uso de cocaína. Ela recusou atendimento médico e informou que iria dormir na casa de uma vizinha.