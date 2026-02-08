Leia a última edição
DROGA E VIOLÊNCIA

Irmão cheira cocaína e bate na própria irmã em Apucarana; ela teve que sair de casa

Ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (08) no centro da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.02.2026, 09:37:04 Editado em 08.02.2026, 21:37:07
Uma mulher denunciou ter sido agredida pelo irmão na madrugada deste domingo (08) em Apucarana (PR). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM) na região central da cidade.

Segundo a PM, a equipe foi acionada via Central de Operações para atender uma situação de violência doméstica. No endereço inicialmente informado, a suposta vítima não foi localizada. Após novo contato telefônico com a solicitante, os policiais se deslocaram até outro endereço onde a vítima foi encontrada.

No local, a mulher relatou que o irmão, usuário de drogas, passou a agredi-la após fazer uso de cocaína. Ela recusou atendimento médico e informou que iria dormir na casa de uma vizinha.

