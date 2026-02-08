Irmão cheira cocaína e bate na própria irmã em Apucarana; ela teve que sair de casa

Uma mulher denunciou ter sido agredida pelo irmão na madrugada deste domingo (08) em Apucarana (PR). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM) na região central da cidade.

Segundo a PM, a equipe foi acionada via Central de Operações para atender uma situação de violência doméstica. No endereço inicialmente informado, a suposta vítima não foi localizada. Após novo contato telefônico com a solicitante, os policiais se deslocaram até outro endereço onde a vítima foi encontrada.

No local, a mulher relatou que o irmão, usuário de drogas, passou a agredi-la após fazer uso de cocaína. Ela recusou atendimento médico e informou que iria dormir na casa de uma vizinha.