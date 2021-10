Da Redação

Invicto na 2ª fase, Apucarana Futsal recebe o São Miguel

A terceira partida do Sicoob Danês Apucarana na segunda fase da Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal acontecerá neste sábado (2), no Ginásio Áureo Caixote, às 20 horas, contra o São Miguel Futsal.

As equipes ocupam o Grupo B, que tem também os times do Medianeira e Apaf Futsal. Os Dragões do Norte estão na liderança da chave, com seis pontos somados em dois jogos. O time vai embalado para a partida, com 100% de aproveitamento da fase até o momento.

O time de São Miguel do Iguaçu tem três pontos e vem de goleada para o Medianeira na última rodada, por 5 a 3.

Após esse final de semana, ainda terão mais três partidas para as equipes brigarem pelas vagas das semifinais, previstas para acontecer em novembro.