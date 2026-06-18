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INVESTIMENTO

Investimentos do Governo do Estado em Apucarana chegam a R$ 112 milhões desde 2019

Maior parte dos recursos foi destinada a obras de pavimentação nas ruas do município

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 12:32:30 Editado em 18.06.2026, 12:35:16
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Investimentos do Governo do Estado em Apucarana chegam a R$ 112 milhões desde 2019
Autor Foto: Prefeitura de Apucarana

O Governo do Estado, via Secretaria das Cidades (Secid), já investiu R$ 112,8 milhões em Apucarana, desde 2019, entre projetos em execução, projetos em análise, licitação, concluídos e em elaboração. A maior parte destes valores, R$ 71,3 milhões, foi destinada para pavimentação em vias urbanas, sendo R$ 50 milhões via programa Asfalto Novo, Vida Nova, que leva pavimentação em locais sem nenhum tipo de revestimento e urbanização

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A Secid tem como função definir as políticas, o planejamento, execução, coordenação e o controle das atividades ligadas ao desenvolvimento urbano e regional, incluindo as aglomerações urbanas do meio rural, além de integrar os municípios, a fim de ordenar o pleno desenvolvimento das cidades e garantir o bem-estar dos habitantes.

O governador Ratinho Junior destacou os investimentos em Apucarana: “Apucarana tem um polo têxtil muito forte, o maior do Paraná, gera muito emprego e vem se desenvolvendo também na agroindústria. Uma parte desse investimento é para saneamento básico, ampliando reservatórios e acompanhando o crescimento da cidade”, disse o governador.

Estão em execução a pavimentação de ruas do município, com verbas de R$ 13,3 milhões e compra de equipamentos rodoviários, com R$ 800 mil liberados.

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Futuras ações

Na fase de licitações em Apucarana, estão previstos investimentos de R$ 6,8 milhões, sendo R$ 5,8 milhões para colocação de iluminação pública de LED; R$ 845 mil para a aquisição de veículos para a frota do município e R$ 190 mil para a compra de equipamentos rodoviários.

A prefeitura de Apucarana já apresentou projetos, que estão em análise pela Secid, com verbas de R$ 62,7 milhões para pavimentação de ruas do município, R$ 35 milhões; pavimentação de estrada vicinal, R$ 17,9 milhões; construção de barracão industrial, R$ 4,8 milhões; construção de duas unidades de Centro de Atendimento à Infância e Adolescência, R$ 3,1 milhões; construção de abrigos de parada de ônibus/taxi, R$ 1,2 milhão e aquisição de equipamentos rodoviários.

A Secid já destinou R$ 17,3 milhões para projetos que estão sendo elaborados pela prefeitura de Apucarana, tais como: pavimentação de ruas do município, R$ 15 milhões; compra de equipamentos rodoviários, R$ 1,7 milhão; construção/reforma de um Centro de Saúde Especializado, R$ 368 mil e construção de uma unidade do projeto Meu Campinho, que oferece estrutura para prática desportiva e atividades de lazer, R$ 220 mil.

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Desenvolvimento Urbano Investimentos Públicos pavimentação Prefeitura de Apucarana Projetos de Mobilidade saneamento básico
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