Investigado por crime de abuso sexual é preso em Apucarana

Investigadores da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana deram cumprimento a um mandado de prisão nesta quinta-feira (13) contra um homem investigado por abuso sexual cometido com a própria enteada, que na época do crime tinha 9 anos.

De acordo com a polícia, as investigações foram instauradas pela Delegacia da Mulher em 2018 e no decorrer dos trâmites, ele foi indiciado pelo crime. Neste dia 12 de maio, o Poder Judiciário expediu o mandado de prisão.

As investigações apontaram que o homem era responsável pela prática de abuso sexual contra uma criança que tinha 9 anos na época dos fatos. A menina seria enteada do preso.

Ele foi encaminhado para a delegacia e em seguida, transferido para o mini presídio de Apucarana, onde se encontra a disposição da justiça.