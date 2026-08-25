Investigação de latrocínio em Apucarana termina com dois presos e armas localizadas em represa

Crime ocorreu em fevereiro deste ano; seis pessoas invadiram a propriedade e agrediram um morador de 82 anos, que não resistiu aos ferimentos

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu nesta terça-feira (25) as investigações sobre um latrocínio que vitimou um idoso de 82 anos em Apucarana, no Norte do Estado. Dois homens foram presos preventivamente por envolvimento no crime, que ocorreu no mês de fevereiro deste ano em uma chácara localizada na região do Belvedere.

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Na madrugada do dia 25 de fevereiro, seis criminosos armados e encapuzados invadiram a propriedade rural. Durante a ação, o bando ameaçou e agrediu os moradores para roubar aparelhos celulares e diversos equipamentos eletrônicos. Uma das vítimas, o idoso de 82 anos, foi brutalmente agredido com coronhadas no rosto. Ele chegou a ser socorrido e permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por 12 dias, mas faleceu em decorrência de complicações causadas por um trauma intracraniano provocado pelos golpes.

O trabalho investigativo conseguiu identificar todos os seis participantes da invasão. De acordo com as autoridades, três dos suspeitos morreram em outras circunstâncias no decorrer dos meses. Os outros três, sendo dois adultos e um adolescente, fugiram para o estado de Minas Gerais logo após o roubo.

Segundo o delegado da PCPR responsável pelo caso, André Garcia, a Justiça expediu mandados de prisão temporária contra os dois maiores de idade após a reunião de provas durante a investigação. "Após retornarem ao Paraná, os dois investigados foram localizados e presos pelos policiais civis entre o final de julho e começo de agosto. Durante os interrogatórios, eles confessaram participação no crime", detalhou o delegado. Garcia explicou ainda o desfecho legal para a dupla neste momento do inquérito: "A prisão temporária foi posteriormente convertida em preventiva. Os dois foram indiciados pelos crimes de latrocínio e corrupção de menor".

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O desenrolar da apuração também permitiu, com o apoio de mergulhadores do Corpo de Bombeiros, a localização das armas utilizadas no assalto, que haviam sido descartadas pelos criminosos no leito da represa do Parque da Raposa. Todos os pertences roubados foram recuperados pela polícia e restituídos à família da vítima. A operação resultou ainda na identificação e no indiciamento de dois receptadores. Com o fechamento do inquérito policial, o procedimento foi integralmente relatado e encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para a continuidade do processo.