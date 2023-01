Inverno ou verão? Clima de 'julho' em Apucarana surpreende

Da Redação

O fotógrafo Edson Denobi registrou a manhã desta quarta-feira (4), em Apucarana

Inverno ou verão? Apucarana amanheceu fria, chuvosa e nublada nesta quarta-feira (4), com 'cara' de julho. A população vem se questionando sobre o clima da Cidade Alta, que vem surpreendendo desde novembro, com temperaturas baixas na época em que seria para fazer calor.

No decorrer desta quarta, os valores da temperatura variam entre 18ºC e 23ºC, conforme informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Uma imagem que chamou atenção foi feita pelo fotógrafo Edson Denobi, de Apucarana. Ele registrou a manhã desta quarta (4), que passa tranquilamente por inverno. Na hora em que a foto foi tirada, o dia estava tão nublado que quase escondeu a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, da Catedral.

Frente fria no Paraná

As condições do tempo sobre o Paraná nesta quarta-feira (4) continuam sendo influenciadas pelo deslocamento de uma frente fria, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Entre as regiões leste, Campos Gerais e o norte do estado, pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas podem ocorrer a qualquer hora do dia.

