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NOVA ESTAÇÃO

Inverno começa com 8,6°C em Apucarana e amanhecer gelado no Paraná

Estação mais fria do ano começou oficialmente neste domingo (21)

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 10:16:40 Editado em 21.06.2026, 10:21:20
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Inverno começa com 8,6°C em Apucarana e amanhecer gelado no Paraná
Autor Domingo amanheceu com céu azul e muito frio em Apucarana - Foto: Vitor Flores/ TNOnline

O primeiro amanhecer do inverno em Apucarana foi marcado pelo frio intenso, com os termômetros registrando a mínima de 8,6°C neste domingo (21). A estação mais fria do ano começou oficialmente às 05h24 e derrubou as temperaturas em todo o Paraná, que teve cidades anotando marcas próximas dos 4°C, segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

-LEIA MAIS: Veja a previsão do Simepar para este domingo (21) em Apucarana

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Apesar do frio rigoroso em Apucarana, a temperatura mínima mais baixa de todo o estado foi registrada na região de Palotina, no Oeste paranaense, onde os termômetros marcaram 4,2°C. A situação foi bastante semelhante nas cidades de Cascavel e Guarapuava, que registraram mínimas de 4,3°C ao amanhecer.

Na capital e região metropolitana, o domingo também começou gelado. Curitiba teve mínima de 7,5°C, enquanto os municípios vizinhos não ultrapassaram a marca dos 10°C. Em Colombo, por exemplo, a estação do Simepar registrou 5,4°C. Já as temperaturas mais amenas deste primeiro dia de inverno foram observadas no Litoral do estado, que concentrou as maiores mínimas do Paraná. Guaratuba amanheceu com 13,5°C, seguida por Paranaguá com 13°C, Antonina com 12,5°C e Morretes marcando 12°C.

As temperaturas devem cair mais durante a próxima semana. Em Apucarana, a mínima pode chegar a 6°C na próxima quinta-feira (25), segundo atualização do Simepar.

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Apucarana clima frio INVERNO paraná TEMPERATURAS
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