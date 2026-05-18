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Invasores são presos pela GCM na 'Vila do Chaves' em Apucarana

Quatro pessoas foram detidas e encaminhadas à delegacia após invadir o local e ameaçar vizinhos

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 22:34:34 Editado em 18.05.2026, 22:39:44
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Invasores são presos pela GCM na 'Vila do Chaves' em Apucarana
Autor Antigos ocupantes do imóvel teriam invadido novamente o local e feito ameaças contra vizinhos e contra o proprietário da área - Foto: GCM

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana (PR) foram acionadas no final da tarde desta segunda-feira (18) para atender uma denúncia de invasão na chamada "Vila do Chaves", imóvel localizado na Rua Dr. Oswaldo Cruz, já interditado e lacrado pela Vigilância Sanitária por problemas recorrentes envolvendo usuários de drogas, moradores de rua e criminalidade. O local tem histórico de mortes relacionadas ao uso e tráfico de drogas.

📰 LEIA MAIS: Prefeitura de Apucarana interdita a "Vila do Chaves"; veja imagens do local

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Segundo a GCM, a ocorrência foi registrada por volta das 17h30. Antigos ocupantes do imóvel teriam invadido novamente o local e feito ameaças contra vizinhos e contra o proprietário da área. Ao menos quatro suspeitos acessaram o imóvel pulando um portão trancado com cadeado, utilizando um terreno baldio ao lado para entrar na área.

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As equipes da Guarda Municipal fizeram o adentramento pelo mesmo acesso e localizaram os invasores nos fundos do imóvel. Todos os abordados já eram conhecidos pelas equipes policiais.

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Diante da denúncia de ameaça e da invasão, os envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (17.ª SDP). Não houve tentativa de fuga durante a abordagem. Após os procedimentos, os envolvidos assinaram Termo Circunstanciado e foram liberados.

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Apucarana Crime GCM invasão Vila do Chaves
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