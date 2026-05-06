Invasores sabotam alarme e furtam laboratório no centro de Apucarana
Suspeitos pularam muro vizinho e quebraram janelas de vidro para levar equipamento e R$ 500 do caixa
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Um laboratório de análises localizado na Rua Osório Ribas de Paula, na região central de Apucarana, foi alvo de criminosos. A invasão foi descoberta na manhã de terça-feira (5), quando o responsável chegou ao estabelecimento para iniciar o expediente e encontrou o espaço violado.
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Para conseguir entrar no imóvel, os invasores pularam o muro de uma empresa vizinha e quebraram uma janela de vidro na parte dos fundos do laboratório. Já no interior, os criminosos também destruíram o vidro de uma porta que bloqueava o acesso ao balcão de atendimento, onde ficava o caixa.
Eles arrancaram todos os fios que conectavam os sensores à central de alarme, impedindo o disparo do equipamento de segurança.
Do local, foram levados um notebook de cor prata e a quantia de R$ 500 em notas e moedas.
Até o registro da ocorrência, não foi possível identificar as características dos suspeitos. O estabelecimento conta com um sistema de câmeras de monitoramento, mas houve dificuldade técnica para acessar as imagens gravadas no momento da descoberta do crime.
A Polícia Militar documentou os danos e orientou a direção do laboratório a encaminhar os vídeos para a Polícia Civil assim que o sistema for restabelecido, o que deve auxiliar na identificação dos envolvidos.