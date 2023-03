Inusitado: Reboque se desprende de caminhão em Apucarana

Da Redação

A imagem do reboque solto na pista chamou a atenção

O reboque de um caminhão se desprendeu do cavalo mecânico e ficou solto na Avenida Brasil, perímetro urbano da BR-369, em Apucarana, próximo do trevo de acesso do Núcleo Afonso Camargo.

Motoristas que trafegavam pelo local registraram a cena inusitada. O reboque se desprendeu por volta das 11h desta quarta-feira (1/3) e às 12h, já não estava mais no local. O caminhão estava vazio e nenhuma pessoa ficou ferida.

Jovem que morreu em acidente com caminhão em Apucarana é identificado

O jovem motorista, de 23 anos, que morreu após se envolver em uma colisão frontal em Apucarana, norte do Paraná, foi identificado. Luan Claudinei Oliveira da Silva conduzia o Celta que bateu contra um caminhão. O acidente aconteceu na Avenida Minas Gerais, por volta das 19h30 desta terça-feira (28).

Luan, que era casado, morava no Residencial Fariz Gebrim. Ele deixa familiares e muitos amigos.

