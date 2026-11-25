Atendimento no Núcleo Habitacional Castelo Branco contou com a atuação conjunta da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e do Samu

Um homem em surto precisou ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana na noite desta terça-feira (24), após entrar em crise no interior de uma residência no Núcleo Habitacional Castelo Branco. A ocorrência foi registrada por volta das 21h46 e mobilizou equipes da Polícia Militar (PM), da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Inicialmente, a Polícia Militar foi acionada via Central de Operações para atender uma denúncia de vias de fato, sob o relato de que um morador estaria alterado e danificando objetos dentro do imóvel. Quando a equipe policial chegou ao endereço, o atendimento já era prestado por profissionais do Samu e por duas equipes da Guarda Civil Municipal.

Em conversa com a mulher que acionou o socorro, os agentes constataram que o homem é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e apresentou a crise em decorrência da interrupção do uso contínuo de suas medicações prescritas.

Ainda no local, o paciente passou por uma avaliação clínica conduzida pelo médico intervencionista do Samu, que optou pelo encaminhamento do homem até a UPA de Apucarana para receber atendimento especializado e ser devidamente medicado. Após a situação ser contornada, as partes envolvidas foram orientadas quanto aos procedimentos cabíveis.