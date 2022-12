Internos do Lar São Vicente de Paulo mantêm sintomas leves da Covid

Da Redação

De acordo com boletim da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) divulgado na manhã desta sexta-feira (16), os 49 internos e 9 funcionários do Lar São Vicente de Paulo que testaram positivo para Covid seguem com sintomas leves. O surto da doença foi detectado nesta quinta-feira (15) e nenhum caso teve a necessidade de internamento hospitalar.

De acordo com o superintendente da Atenção Básica, Odarlone Orente, foram realizados testes em trabalhadores do turno da noite, mas todos deram negativo para a doença. “Os internos do Lar São Vicente de Paulo estão com o ciclo completo de vacinação e, felizmente, nenhum caso evoluiu para um quadro mais grave”, informa Orente.

O secretário de Saúde, Emídio Bachiega, destaca que os internos infectados estão sendo monitorados pelas equipes de saúde do município e toda assistência prestada de acordo com a necessidade de cada caso.

O prefeito Junior da Femac reforçou a orientação para que seja prestada uma atenção especial no cuidado dos internos e funcionários do Lar São Vicente de Paulo. “Felizmente, todos estão bem em função das doses de vacina que receberam, mas precisam de um acompanhamento criterioso”, frisou Junior da Femac.

O Lar São Vicente de Paulo teve um surto da doença no começo de dezembro de 2021, quando 23 pessoas, entre idosos internos e funcionários, testaram positivo para o novo coronavírus, levando a óbito 6 idosos que viviam no local. Após esse episódio o Lar São Vicente foi priorizado para receber os primeiros lotes de imunização contra a Covid.

