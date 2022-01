Da Redação

Internações de pacientes com Covid crescem 19% na região

Na região de Apucarana, onde o governo reabriu 29 leitos no início da semana, o número de internados por Covid-19 está crescendo. Informe epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (26) pela da 16ª Regional de Saúde mostra que 67 pacientes estão internados nas duas unidades referência para atendimento da doença- o Hospital Norte do Paraná (Honpar) de Arapongas e Hospital da Providência de Apucarana - sendo 23 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). São 11 pacientes a mais que o registrado no boletim da última terça-feira (25), um aumento de 19%.

Conforme o relatório de ocupação, no Honpar estão 14 adultos na enfermaria e 13 na UTI. No Providência estão internados 23 adultos na enfermaria, 10 na UTI e 7 pacientes estão no Materno Infantil, na enfermaria adulta e pediátrica.

As vagas nos hospitais de referência no tratamento da Covid são reguladas pela central de leitos, recebendo pacientes de toda a macrorregião.