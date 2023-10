Integrantes do Lions Clube visitam Câmara e divulgam Expoflor 2023

Integrantes do Lions Clube Apucarana Vitória Régia visitaram a Câmara Municipal de Apucarana na tarde desta terça-feira (10/10) para divulgar a 16ª edição da Expoflor, que será realizada entre os dias 17 e 22 de outubro, na Praça Valmor Santos Giavarina, a 'Praça da Onça'. A atividade acontece das 9 às 20 horas.



A presidente do clube de serviço Ana Cleusa Delben e a secretária Cirley Pupo foram recebidas pelo presidente da Câmara, Luciano Molina (PL). Ana Cleusa falou sobre a importância da arrecadação de dinheiro na exposição, que é realizada no município desde 2007.

"A Expoflor é nossa maior fonte de renda. Com essa verba conseguimos realizar nossos projetos sociais, como banco de leite, banco de cadeira de rodas, além de outras ações importantes para a cidade. Durante a Expoflor, além das tradicionais flores, serão comercializadas árvores frutíferas e plantas ornamentais. Está imperdível”, comenta.

Além da divulgação da Expoflor, Ana Cleusa e Cirley ainda citaram outros dois projetos, como a distribuição da crotalária, planta que é usada para repelir o mosquito da dengue, e as "Meias do Bem". “São ações muito interessantes e que estamos implantando, principalmente entre estudantes. As "Meias do Bem" é um projeto da marca Puket, que troca 40 pares de meias usados e velhos, por cobertores. A gente recolhe as meias e encaminha para a empresa responsável pela campanha”, ressalta.

