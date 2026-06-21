Instituto Hesed participa da Missa Devocional a Nossa Senhora de Lourdes em agosto

A tradicional Missa Devocional a Nossa Senhora de Lourdes, realizada mensalmente na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana (PR), terá a participação das irmãs do Instituto Hesed no mês de agosto.

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O anúncio foi feito pela Diocese de Apucarana nas redes sociais. A celebração contará com a acolhida da imagem peregrina de São Miguel Arcanjo dentro da missão "A Grande Reconquista" e com a consagração da Diocese ao arcanjo, conduzida pelo bispo diocesano, Dom Carlos José de Oliveira.



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Segundo a publicação, a programação incluirá a tradicional Procissão Luminosa, a Santa Missa, a consagração a São Miguel Arcanjo e, ao final, um momento de adoração conduzido pelas irmãs do Instituto Hesed.

"Receberemos o Instituto Hesed, dentro da missão A Grande Reconquista, para a acolhida da imagem peregrina de São Miguel Arcanjo e a consagração da Diocese ao Arcanjo, realizada por Dom Carlos José, nosso bispo", informou a Diocese.

A publicação também destaca que será "uma noite de muita fé e entrega, com a tradicional Procissão Luminosa, a Santa Missa, a consagração a São Miguel e, ao final, um momento de adoração conduzido pelas irmãs".

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As datas e demais detalhes da celebração ainda serão divulgados pela Catedral Basílica e pela Diocese de Apucarana.

Sobre o Instituto Hesed

Fundado em 1997, em Fortaleza (CE), o Instituto Hesed é uma comunidade religiosa católica criada pelas irmãs Maria Kelly Patrícia e Maria Jane Madeleine. A instituição é reconhecida pela Arquidiocese de Fortaleza e tem como pilares a devoção à Divina Misericórdia e a adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento.

Nos últimos anos, o instituto ampliou sua atuação por meio das redes sociais, alcançando milhões de fiéis com transmissões de orações, reflexões e momentos de espiritualidade. Entre os conteúdos mais conhecidos está o Rosário da Madrugada, conduzido pelas religiosas e acompanhado diariamente por católicos de diversas regiões do país e do mundo.