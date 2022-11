Instabilidade traz chuva para a região nesta sexta; temperaturas caem

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Segundo o Simepar, existe possibilidade de chuva para a Cidade Alta

Após alguns dias de tempo estável e muito sol, a instabilidade atmosférica volta a aumentar em todas as regiões do Paraná nesta sexta-feira (11). De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o fenômeno fará com que chuvas ocorram ao decorrer do dia.

continua após publicidade .

Ainda segundo o instituto meteorológico, pancadas isoladas já já atuam durante a madrugada entre os municípios da regiões oeste, sudoeste e noroeste. Ao longo do dia, a instabilidade avança para as demais regiões.

Apucarana, norte do Paraná, deve registrar algumas pancadas de chuva nesta sexta. Segundo o Simepar, o sol pode surgir ao amanhecer, mas, ao decorrer do dia, as nuvens começam a ganhar espaço e, aos poucos, o tempo muda. A precipitação acumulada para o município é de 9.4 mm.

continua após publicidade .

Outro ponto que será alterado devido à ocorrência de chuvas é a temperatura. Por conta da nebulosidade, os valores não se elevam tanto como nos dias anteriores.

Ao amanhecer, a mínima registrada na Cidade Alta foi de 18ºC. A máxima, por sua vez, não ultrapassa da casa dos 23ºC.

Siga o TNOnline no Google News