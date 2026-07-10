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Instabilidade retorna ao Paraná nesta sexta, mas não deve atingir Apucarana

Chuva acompanhada de trovoadas atinge parte do Esatado, enquanto o Vale do Ivaí terá tempo estável

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 06:00:21 Editado em 09.07.2026, 11:14:02
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Instabilidade retorna ao Paraná nesta sexta, mas não deve atingir Apucarana
Autor Na cidade, os termômetros devem variar entre 12°C e 25°C - Foto: Adriany Freitas/TNonline

A passagem de uma nova frente fria volta a aumentar a instabilidade sobre o Paraná nesta sexta-feira (10). Apesar da mudança nas condições do tempo em várias regiões do Estado, a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que Apucarana seguirá com tempo firme, sem previsão de chuva.

Na cidade, os termômetros devem variar entre 12°C e 25°C, garantindo um amanhecer ameno e uma tarde mais quente. A probabilidade de chuva é de 0%, com previsão de acumulado de 0,0 milímetro.

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A umidade relativa do ar oscila entre 43% e 70%, enquanto os ventos sopram de leste a 7 km/h, com rajadas que podem atingir 14 km/h.

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Chuva retorna ao Paraná

No restante do Estado, a situação será diferente. Conforme o Simepar, uma nova frente fria se desloca pelo oceano na altura do Uruguai e do Rio Grande do Sul. O sistema, combinado ao transporte de calor e umidade vindo do Norte do Brasil, favorece a formação de áreas de instabilidade sobre parte do Paraná.

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As primeiras pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas, devem ocorrer entre as regiões Oeste e Sudoeste. Ao longo da sexta-feira, a instabilidade avança para as regiões Centro-Sul, Sul, Campos Gerais e Leste, aumentando as condições para chuva nesses setores do Estado.

Enquanto isso, o norte paranaense, incluindo Apucarana, deve permanecer com predomínio de tempo estável durante todo o dia.

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