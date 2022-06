Instabilidade retorna à região neste domingo; confira a previsão

Da Redação

Segundo o Simepar, pode haver ocorrência de chuva na Cidade Alta neste domingo (19)

O amanhecer deste domingo (19) foi de temperaturas baixas em todas as regiões do Paraná. Inclusive, houve ocorrência de geadas em cidades do Sudoeste e do Centro-Sul.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a circulação dos ventos favorece à presença de nuvens em parte do Leste. Ao norte, a nebulosidade pode se comportar de forma mais variável, com alguma possibilidade de chuva ocasional e localizada a tarde.

Em Apucarana, por exemplo, esse fator favorece a ocorrência de chuva. Conforme o Simepar, há 95% de possibilidade de chuva para o município. A precipitação acumulada é de 5.2 mm.

Em relação às temperaturas, a Cidade Alta deve registrar mínima de 11ºC, e máxima de 17ºC.

Previsão para o início da semana

Na segunda-feira (20), o tempo ainda se mantém instável sobre a região Norte. Já na terça-feira (21), uma nova onda de instabilidade se forma a partir do Paraguai e isso muda o tempo no Sul do Brasil, novamente.