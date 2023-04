Instabilidade persiste nesta terça-feira e mantém temperaturas amenas

Da Redação

Há possibilidade de chuva em Apucarana

Chuvas ainda são previstas nesta terça-feira (18) em vários setores do Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), isso se deve às áreas de instabilidade vindas do Paraguai e Mato Grosso do Sul, associadas ao eixo de frente fria, que mantém o tempo instável no Estado.

Ainda conforme o instituto meteorológico, pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas ocorrem a qualquer hora do dia em algumas regiões.

A previsão aponta que em Apucarana, norte do Paraná, a terça-feira será chuvosa. Inclusive, o volume de chuva neste dia deve ser mais expressivo do que o registrado na segunda-feira (17). O Simepar mostra que existe 98% de probabilidade de ocorrência de chuva, além de uma precipitação acumulada de 62.9 milímetros para o município.

A Climatempo, empresa que também presta serviço meteorológico, indica que a precipitação acumulada pode ser ainda maior na Cidade Alta. A companhia informa que a precipitação está em torno de 65 milímetros.

As temperaturas ficam agradáveis nesta terça-feira, devendo variar entre 18ºC e 22ºC. No entanto, nos próximos dias, o amanhecer pode ser gelado na cidade, pois o frio começa a ganhar espaço.

A previsão mostra que os valores mínimos se aproximam dos 10ºC.

