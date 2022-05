Instabilidade chega à região e traz possibilidade de chuva

Da Redação

A instabilidade que avançava sobre o Paraná chegou, neste domingo (29), aos municípios da região Norte e, com isso, pancadas de chuva podem ser registradas. Em Apucarana, por exemplo, pode chover a qualquer momento do dia, porém, as chuvas não devem ser expressivas, pois, conforme o Simepar, existe apenas 1.9 mm de precipitação acumulada.

Mesmo sob chuva, a Cidade Alta mantém as temperaturas elevadas. Ao amanhecer, o município registrou mínima de 16ºC. A máxima, por sua vez, chega à casa dos 28ºC.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), entre domingo e segunda-feira, há indicativos de acúmulos significativos de precipitação e as condições atmosféricas também são favoráveis à ocorrência de tempestades, principalmente no interior do Estado. A instabilidade deve seguir até terça-feira (31).

Região

Jandaia do Sul, que também fica situada no Norte do Paraná, também deve registrar chuva neste domingo, com uma precipitação acumulada de 10 mm. Os termômetros devem marcar mínima de 13ºC e máxima de 28ºC.

Em Ivaiporã, o sol aparece entre nuvens, mas o céu deve ficar predominantemente nublado. Pode chover a qualquer momento e a precipitação é de 20 mm. Em relação às temperaturas, os termômetros devem marcar mínima de 14ºC e máxima de 22ºC.

Já Faxinal deve registrar mínima de 12ºC e máxima de 21ºC. Também existe a possibilidade de chuva no município, com uma precipitação de 20 mm.