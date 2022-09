Instabilidade aumenta sobre o Paraná a partir desta segunda-feira

Da Redação

Há uma frente fria avançando sobre o Estado nesta semana

A semana começou com tempo instável em diversas regiões do Paraná, mas, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as chuvas mais significativas acompanhadas de descargas elétricas devem ser registradas entre o centro-sul e sul da Região Metropolitana de Curitiba.

Em Apucarana, norte do Paraná, a segunda-feira (12) será predominantemente nublado. Além disso, é possível que ocorram pancadas de chuva em pontos isolados.

Temperaturas elevadas foram registradas nos dias anteriores, onde a máxima se aproximava dos 30ºC, mas, devido ao avanço da frente fria, elas devem cair. Conforme o Simepar, as temperaturas estão variando entre 19ºC no noroeste e 8ºC no sul do estado.

Já na Cidade Alta os valores previstos são 18ºC para mínima e 28ºC para máxima.

Região

O Climatempo informa que o dia será instável em Jandaia do Sul. O instituto meteorológico aponta que há possibilidade de chuva para o município. A precipitação acumulada é de 8 mm.

Já as temperaturas previstas são 13ºC e 27ºC.

Ivaiporã, por sua vez, tem uma precipitação acumulada de 12 mm, sendo assim, também existe possibilidade de chuva na cidade. As temperaturas variam entre 14ºC e 26ºC.

