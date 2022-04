Inspiração: apucaranense muda de vida após começar a correr

Da Redação

Em apenas cinco meses, a apucaranense Daiane Emanuele da Silva, de 32 anos, mudou a vida após adquirir novos hábitos. Do sedentarismo para a corrida. Além de perder peso, a vendedora ganhou mais disposição para enfrentar a correria do dia a dia e para brincar com a filha, de três anos.

Daiane pesava 112 Kg e já conseguiu eliminar 16Kg, correndo e claro, com hábitos mais saudáveis. "Comecei a correr porque tenho uma filha de três anos, e com uma energia enorme e devido ao meu peso e minha dificuldade de respirar eu decidi fazer alguma coisa para melhorar isso. Na volta de uma viagem, vi um story de algumas pessoas que integram um grupo de corrida e resolvi conversar com o professor Matheus e decidi começar a correr. Me lembro que no meu primeiro dia estava chovendo muito, mas eu precisava dar o primeiro passo e já são cinco meses correndo", disse.

A vendedora agora treina de duas a três vezes por semana e vê os benefícios de praticar uma atividade física. "Quando comecei eu não conseguia correr 50 metros, e tem meninas no grupo que correm muito mais que eu, mas fui muito acolhida, a energia é muito boa, falamos sempre que somos uma família e é uma incentivando a outra sempre, e os professores, que acreditam na gente e nos ajudam muito com as técnicas e não deixam a gente desistir, com as instruções e as aulas fui melhorando com o tempo, tenho muito o que melhorar, muito mesmo, nunca gostei de correr, mas a corrida me trouxe muitos benefícios, de superar limites, conseguir respirar melhor, brincar com a minha filha e estou muito mais disposta para tudo, eu já eliminei 16Kg desde que iniciei, também mudei a minha alimentação e a minha autoestima melhorou muito, sem contar que é uma terapia", destaca.

Recentemente Daiane participou da primeira corrida dela, em Sertanópolis. "Fiquei muito ansiosa, a gente acha que nunca vai conseguir, eu já comecei a chorar antes da largada, quando deu 2Km de corrida eu pensei, o que eu estou fazendo aqui, mas vou terminar, não foi um percurso fácil pra mim, mas é indescritível quando você chega e está todo mundo lá esperando, é uma sensação que todos deveriam sentir, e veio a primeira medalha, quando eu cheguei em casa dei a medalha para a minha filha e ela disse que ficou muito feliz por eu ter ganhado, sempre vai ser por ela, por mim", comenta.

Para quem quer começar a correr e ainda não deu o primeiro passo, Daiane deixa um recado. "Nunca foi fácil, e não é, mas precisamos fazer algo por nós mesmo sempre, e é muito bom quando você consegue fazer o treino completo, uma volta no lagoão completa demorou para eu conseguir, mas ela veio. E veio muitas outras conquistas. Todo mundo pode correr, o mais difícil é começar, porque se você for só em uma aula você desiste, é uma preparação, mas todo mundo é capaz, as pessoas acham que é só chegar e correr e não é, eu estou no melhor grupo de corrida, o que eu quero falar é que venham", finaliza.