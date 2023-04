Insegurança: bicicletas são furtadas de loja no centro de Apucarana

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, norte do Paraná, foi acionada na madrugada desta sexta-feira (28) por um vigilante, depois que a vitrine de uma loja localizada na área central da cidade foi quebrada. Quatro criminosos invadiram o local e furtaram três bicicletas, avaliadas em cerca de R$ 1 mil, cada.

Câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos. Conforme as imagens, os suspeitos quebraram a vidraça do estabelecimento localizado na Avenida Curitiba, por volta das 00h19. Do local, os quatro criminosos levaram três bicicletas, sendo que um deles saiu correndo a pé e os outros andando com as bikes.

O vigilante que trabalha na segurança da loja acionou a PM, mas não soube especificar marca ou modelo. A loja, no entanto, informou ao TNOnline que seriam bicicletas da marca Colli Aro 29.

O trabalhador relatou para os policiais que já havia entrado em contato com o gerente do estabelecimento, mas que ele seria morador de Maringá, então a empresa de segurança continuaria no local fazendo a vigilância.

Na manhã desta sexta-feira (28), a reportagem do TNOnline esteve no local do crime e registrou o momento em que os funcionários da loja tiveram que lidar com os transtornos causados pela invasão. Uma grande quantidade de vidro, resultante do arrombamento da vitrine, ficou espalhada pelo chão (veja no carrossel acima).

Assista ao flagrante do furto:

