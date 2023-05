Inscrições para vestibular da UTFPR terminam nesta terça-feira (9/5)

Da Redação

Ao todo são ofertadas 3.006 vagas nos 107 cursos dos 13 campi

Encerra nesta terça-feira (9) o período de inscrições para o vestibular da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Ao todo são ofertadas 3.006 vagas nos 107 cursos dos 13 campi, sendo 207 vagas no campus de Apucarana, no norte do estado. Além do vestibular, os candidatos também podem ingressar pelo Sistema de Seleção Unificado (Sisu). Assista a baixo a entrevista com a Diretora de Gestão da Comunicação da UTFPR, Maurini de Souza.

As inscrições para o Vestibular de Inverno 2023 deverão ser realizadas pelo Portal da UTFPR, até 9 de maio, e terão custo de R$ 150. Candidatos que comprovarem não conseguir realizar o pagamento podem solicitar isenção da taxa até 12 de abril. Durante a inscrição, será possível escolher um curso em primeira e outro em segunda opção e também entre os idiomas espanhol e inglês para as questões de Língua Estrangeira Moderna. Neste período, o candidato deverá optar por uma das três modalidades: ampla concorrência, cotista ou treineiro.

Pelo menos metade das 3.006 vagas oferecidas será destinada ao Programa de Ações Afirmativas, voltado aos cotistas. Para concorrer a elas, o candidato deverá ter cursado todo o ensino médio em escolas públicas. Há reserva de vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, pretos, pardos ou indígenas e com deficiência.

PROVA

De acordo com o edital do Vestibular de Inverno 2023, haverá uma prova de conhecimentos gerais, com 60 questões de múltipla escolha, e uma prova de redação em língua portuguesa.

As duas serão aplicadas no mesmo dia, em 4 de junho, iniciando às 14h e com um total de cinco horas de duração. Haverá locais de provas nas 13 cidades em que a UTFPR possui campus: Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo. O comprovante de ensalamento estará disponível a partir de 29 de maio no Portal da UTFPR.

Candidatos que apresentem deficiência ou com necessidades educacionais específicas poderão solicitar adaptações razoáveis, como prova ampliada, assistência de ledor/transcritor, uso de computador com leitores de tela, intérprete de libras, leitura labial, acessibilidade e sala com número reduzido de candidatos. Para estes candidatos e para lactantes, será possível solicitar no ato de inscrição tempo adicional de 60 minutos para a realização das provas.

