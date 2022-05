Inscrições para Técnico em Segurança começam em outubro

Da Redação

As aulas do Curso Técnico em Segurança no Trabalho, no Colégio Prof. Izidoro Luiz Cerávolo em Apucarana, começam em fevereiro de 2023, mas os interessados devem fazer a inscrição ainda este ano, no mês de outubro. A informação foi confirmada pelo diretor Diego Favaro. “Terminamos os últimos detalhes para implantação. Recebemos a literatura para nossa biblioteca, bem como, os equipamentos de proteção individual para as aulas teóricas e práticas”, explica o diretor. Ele lembra ainda, que a solicitação deste curso veio através da ACIA.

continua após publicidade .

O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana, Wanderlei Faganello, ressalta que os associados trouxeram esta necessidade. “Levamos ao conhecimento do Colégio, que é parceiro da ACIA e do Conecta, que mais uma vez conseguiu viabilizar para Apucarana esta opção de formação técnica para o mercado de trabalho”, diz Faganello.

O diretor do Colégio, Prof. Diego Favaro, alerta que empresas de grau de risco 4, a partir de 50 funcionários precisam de um Técnico em Segurança. “É uma norma regulamentadora, prevista com várias multas e sanções do Ministério do Trabalho, por isso, é importante estar regularizado, além de que este profissional atua para evitar acidentes, o que gera maior rendimento, produtividade e lucro para as empresas”, frisa Favaro.

continua após publicidade .

Curso 100% gratuito

As inscrições estão abertas e o curso é 100% gratuito. Serão ofertados 40 vagas de início, no período noturno, com duração de 1 ano e meio. Sendo que as aulas práticas acontecerão a partir do primeiro semestre.

“O quadro de professores é formado por Engenheiros de Segurança e Profissionais da área da saúde com pós graduação ocupacional”, adianta Favaro.

continua após publicidade .

Outro diferencial para o aluno é que o curso possui estágio obrigatório por dois semestres. “Ele pode sair até contratado, dependendo da empresa onde for estagiar”, complementa o diretor.

Os interessados devem ter formação completa no Ensino Pós-médio e procurar a secretaria do Colégio Cerávolo. Mais informações pelo fone 43 3423-1299.