Da Redação

Inscrições para residência médica terminam nesta quarta (2)

As inscrições para a Residência Médica em Medicina Intensiva do Hospital da Providência terminam nesta quarta-feira (2).

O processo seletivo conta com duas etapas: uma prova escrita de caráter eliminatório que será realizada dia 7 de fevereiro, entrevista individual e avaliação curricular que ocorrerá dia 14 do mesmo mês. O valor da inscrição é de R$ 400 e pode ser feita no site do hospital.

“O programa agrega muito à comunidade, formando médicos especializados para melhor atenderem a população”, explica Camila Carvalho, médica intensivista do Hospital da Providência e preceptora do Programa de Residência Médica.