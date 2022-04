Da Redação

Inscrições para o Fariz Gebrin são alvo de golpe

Golpistas estão enviando propostas de inscrição online, ou de garantia de contemplação das casas do Residencial Fariz Gebrin, que teve as inscrições anunciadas nesta segunda-feira. Os golpes acontecem via Whatsapp, Facebook, Instagram e outras mídias sociais, requisitando pagamento de valores. A denúncia foi feita pela Prefeitura de Apucarana.

“A Prefeitura de Apucarana informa que o programa habitacional é público e não há, para inscrição e sorteio das casas qualquer necessidade de pagamento de taxas. Se você receber tal proposta não aceite, e denuncie à polícia”, diz a mensagem publicada pela administração.

As inscrições somente serão feitas de forma presencial, e começam nesta terça-feira, (15) nos CRAS, Centro da Juventude, Centro Social Urbano, ou no Centro do Idoso, de Apucarana, das 18h às 21h. No sábado e domingo, (19 e 20/03) será no Lagoão das 8h às 17h.

