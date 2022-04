Inscrições para o Fariz Gebrim lotam CRAS de Apucarana; veja

Da Redação

As inscrições para o sorteio das 520 casas do Residencial Fariz Gebrim, em Apucarana, tiveram início nesta terça-feira (15). Uma grande quantidade de moradores marcou presença e filas extensas foram registradas no Centro da Juventude, Centro Social Urbano, no Centro do Idoso e nos cinco CRAS do município.

continua após publicidade .

O pintor Maicon Ribas Basto, 32 anos, já havia feito a inscrição anos atrás, mas foi ao CRAS do Jardim América para confirmar que estava tudo certo. “Vai ser muito importante se conseguirmos, porque ficamos sem pagar aluguel. Tem gente que ganha casa e não precisa e tem quem necessita e não consegue. Nossa família está confiante e se Deus quiser vai dar certo”, disse o apucaranense, atualmente morador do Jardim Ponta Grossa e que, se for sorteado, pretende levar a esposa e o filho.

Outro morador do Jardim Ponta Grossa, Cicero Donizete de Oliveira, 55 anos, também enfrentou a fila desta terça-feira para garantir a inscrição do sorteio. “Eu preciso de uma casa, pago aluguel e moro sozinho. Só precisava mesmo de uma casinha para viver tranquilo e receber meus netos. Se eu conseguir vai ser uma benção de Deus”, contou o pedreiro que também já havia feito a inscrição anteriormente.

continua após publicidade .

Aos interessados nas casas do conjunto, a Prefeitura de Apucarana fez um alerta em relação a golpes. Segundo o município, golpistas estão enviando propostas de inscrição online, ou de garantia de contemplação das casas do residencial, que teve as inscrições anunciadas na última segunda-feira.

As inscrições podem ser feitas apenas de forma presencial. Com início nesta terça-feira, a Prefeitura estará recebendo as pessoas das 18h às 21h nos oito pontos de inscrições até a sexta (18). No sábado e domingo, (19 e 20) será no Lagoão das 8h às 17h.

Confira as entrevistas com os moradores Maicon e Cicero:

null - Vídeo por: Reprodução