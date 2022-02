Da Redação

Inscrições para o concurso da GCM começam no dia 24/02

A comissão especial de concurso divulgou nesta segunda-feira (14), o edital do concurso da Guarda Civil Municipal de Apucarana. O perídio de inscrição começa no dia 24/02 e segue até o dia 07/04. A prova objetiva será realizada no dia 15/05 e a realização do Exame de Suficiência Física será em 26/06.

De acordo com o edital, serão 20 vagas mais cadastro de reserva. O salário base é de R$ 2.471,26 mais adicional de risco de vida no valor de R$ 741,38, totalizando R$ 3.212,64 por mês. O valor da inscrição para o concurso é de R$100.

REQUISITOS MÍNIMOS MASCULINO:

Ensino Médio Completo, idade máxima de 40 anos, altura mínima de 1,65m e Carteira de Habilitação, categoria AB. Serão 17 vagas disponíveis para homens, sendo um para pessoa com deficiência e duas para afrodescendentes.



REQUISITOS MÍNIMOS FEMININO:



Ensino Médio Completo, idade máxima de 40, altura mínima de 1,60m e Carteira de Habilitação, categoria AB. Serão 3 vagas disponíveis para mulheres, sendo uma para pessoa com deficiência e uma para afrodescendentes.

PROVA OBJETIVA:

Será aplicada prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo os conteúdos: Questões Língua Portuguesa / Interpretação de textos 15 questões/ Matemática 10 questões/ Informática 05/ Conhecimentos Específicos na Área de Atuação 20

O valor da inscrição é de R$100. Haverá isenção da taxa de inscrição para o candidato que atender às condições estabelecidas:



1: Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007;

2: For membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 3.2.1. A isenção mencionada deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, contendo:

a) Indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico;

b) Declaração de modo eletrônico de que atende à condição estabelecida no subitem 3.2; 3.2.2 Será considerada “família de baixa renda”, para fins deste Edital, a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio, com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, ou a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos.

3: Por renda familiar mensal entende-se a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da família, não sendo incluídos no cálculo aqueles percebidos dos seguintes programas:

a) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;

b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano;

c) Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados;

d) Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem;

e) Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados à população atingida por desastres, residente em Municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência;

f) Demais programas de transferência condicionada de renda implementados por Estados, Distrito Federal ou Municípios.

Os interessados devem solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão Organizadora de Concurso Público da FAUEL nos dias 22 a 25 de fevereiro de 2022, através do preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção que será disponibilizada no site www.fauel.org.br

DOADORES REGULARES DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA

4: Poderá solicitar a isenção da taxa de inscrição o candidato que for doador regular de sangue e/ou medula óssea. Será considerada pessoa doadora regular, nos termos do item acima, aquele que comprovar três doações por ano, atestadas por órgão oficial ou entidade credenciada pelo Poder Público, nos termos da Lei Municipal 076/2021.

A comprovação da qualidade de doador de sangue se dará através da apresentação de comprovante de doação expedido por órgão oficial ou entidade credenciada pelo Poder Público.

A comprovação da qualidade de doador de medula óssea se dará através da apresentação de documento de cadastro de doador expedido por órgão oficial ou entidade credenciada pelo Poder Público.

A Ficha de Solicitação de Isenção deverá ser preenchida de modo eletrônico, contendo exatamente os dados presentes na documentação comprobatória do doador de sangue/medula óssea. 3.15.5 O candidato deverá ainda digitalizar e enviar à FAUEL a documentação comprobatória de doador de sangue/medula óssea, de modo eletrônico, para o e-mail guardamunicipalapucarana@fauel.org.br até o dia 25 de fevereiro de 2022 (último dia de inscrições), devendo os arquivos consistirem em documentos digitalizados e legíveis.

PARTICIPAÇÃO EM CAMPANHAS SOLIDÁRIAS NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL 093/2021

5: Fica estabelecida a isenção de taxas de inscrição para quem participar de, ao menos, 3 (três) campanhas solidárias promovidas pelo Hospital da Providência e Hospital da Providência Materno Infantil abaixo descritas:

I- Programa Banco de Leite Materno;

Il - Programa Coração Solidário (doação de tecidos para almofadas que ajudam no tratamento do câncer de mama);

III - Programa Mechas de Carinho;

IV - Programa Outubro Rosa;

V - Programa Novembro Azul

A comprovação da participação nas campanhas solidárias descritas no item acima dar-se-á por meio de certificado de participação nas campanhas solidárias, expedido pelo Hospital da Providência ou Hospital da Providência Materno Infantil que certificará a contribuição recebida e servirá de base para a isenção das taxas de inscrições em concursos públicos no Município de Apucarana.

DAS INSCRIÇÕES

6: O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir das 10 horas do dia 24 de fevereiro de 2022 até às17h do dia 07 de abril de 2022, observado o horário oficial de Brasília , somente via Internet, no endereço eletrônico da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL www.fauel.org.br, existirá um link com o formulário destinado à INSCRIÇÃO, que deverá ser devidamente preenchido pelo candidato.

a) O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00 para ambos os cargos.

b) Após concluir o preenchimento da ficha de inscrição online, será gerado o boleto bancário para pagamento da taxa, devendo o candidato imprimi-lo para fins de pagamento.

c) O candidato poderá reimprimir o boleto pela página de acompanhamento do concurso.

d) O boleto bancário poderá ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios, obedecendo aos critérios estabelecidos nestes correspondentes bancários.

c) O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 07 de abril de 2022.

d) Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os pré-requisitos exigidos neste Edital e seus Anexos, bem como deverá tomar conhecimento de todas as atribuições inerentes ao cargo.

e) No momento da inscrição, o candidato marcará campo próprio no Formulário Eletrônico de Inscrição, sob as penas da lei: de estar ciente de que preenche os requisitos solicitados no cargo pleiteado; de que aceita todas as regras pertinentes ao concurso público, consignadas no Edital; de que é pessoa com deficiência e/ou que carece de atendimento e/ou condições especiais para a realização das provas, se for o caso, devendo, em complementação, atender ao que estiver previsto no Edital no que se refere à documentação comprobatória dessas condições; de que é afrodescendente e deverá atender ao que estiver previsto no Edital no que se refere à documentação comprobatória para se inscrever nessa condição.

f) Não haverá a devolução do valor da taxa de inscrição após a sua efetivação, quaisquer que sejam os motivos e mesmo que o candidato não compareça às provas, salvo em caso de cancelamento do concurso público, exclusão de cargo previsto neste edital, em razão de fato atribuível somente ao Município de Apucarana e/ou à FAUEL.

g) A inscrição somente será efetivada após a confirmação do pagamento do valor inerente à taxa de inscrição, não se responsabilizando o Município de Apucarana nem a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL pelo não recebimento da confirmação bancária do recolhimento do valor da taxa.

Confira o edital completo: