Inscrições para o Campeonato Amador de Futebol de Campo de Apucarana seguem até 28 de agosto

Segue até o dia 28 de agosto o prazo de inscrições para a Primeira e Segunda divisão da categoria Livre do Campeonato Amador Municipal de Futebol de Campo. Com jogos previstos para o Estádio Municipal Olímpio Barreto e Centro Esportivo Hairton Santos (antigo José Rico), neste ano a Secretaria Municipal de Esportes aguarda a confirmação de 28 equipes, sendo 12 na Primeira Divisão e 16 na Segunda Divisão.

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Na edição de 2025, a “JPG” foi a campeã e a equipe Pinheirão ficou com o vice-campeonato. Incentivador do esporte, o prefeito Rodolfo Mota salienta que o campeonato amador de futebol é uma tradição e por isso a administração tem trabalhado para que continue crescendo. “O futebol tem essa força de reunir famílias, criar vínculos e oferecer momentos de lazer e convivência. Por isso, estamos trabalhando para fortalecer cada vez mais o calendário esportivo do município, garantindo estrutura e oportunidades para que nossos atletas possam competir, representar seus bairros e viver o esporte de forma comunitária”, diz o prefeito.

A competição deve iniciar na primeira quinzena de setembro. O secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, relata que a Primeira Divisão será composta pelas 12 melhores equipes do campeonato do ano passado. Já a Segunda Divisão será formada pelos primeiros 16 que confirmarem presença via inscrição. “Temos equipes tradicionais, com muita história, que carregam o nome dos seus bairros ou empresas e entram em campo com raça, dedicação e, principalmente, orgulho de representar onde vivem ou trabalham. Isso torna cada partida especial e proporciona duelos muito disputados, que mobilizam atletas, familiares e torcedores. É uma competição democrática, que abre espaço para diferentes equipes e fortalece o futebol amador do município”, detalha Marchi.

O coordenador geral do campeonato, professor Ângelo Danilo, relata que no futebol de elite do Campeonato Amador Municipal estão as agremiações do JPG, Esporte Clube Pinheirão, WS Estamparia, Sport Club Dom Romeu, Adriano Correia, Amigos do Cidão, Diamantina, Colorado, Lava Car Apucarana, Real União, Castelo Branco United e Baiano Futebol Clube. “Na Segunda Divisão, a expectativa é da confirmação das equipes do Brooklin, Tancredo Neves, Misto da Ama, Barreiro, União FAP, Rildo, São Domingos, Wolves Soccer/Marymil, Juvenil do Velho Honório, Veterano da Ama, Atlético Apucarana, H19 Soccer Team, Vila Regina, Atlético Malte e Rocca Futebol Clube”, elenca o coordenador, frisando que o objetivo da atual gestão “é proporcionar um campeonato bem organizado, com boas condições para os atletas, mantendo viva essa tradição do futebol de campo em Apucarana”.

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As inscrições devem ser feitas diretamente na Secretaria de Esportes, localizada no Centro da Juventude Alex Mazaron, no Jardim Diamantina, ou em contato com os professores Ângelo Danilo pelo telefone (43) 99875-6484 ou Maikon Gaburro, no (43) 99959-0666.