Inscrições para natação e hidroginástica no Lagoão serão abertas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Piscina do Ginásio Lagoão de Apucarana

Após vistoriar nesta sexta-feira, os novos equipamentos de aquecimento da piscina térmica semiolímpica do Complexo Esportivo Lagoão, o prefeito Junior da Femac anunciou as inscrições para as aulas de natação e hidroginástica serão abertas na quinta-feira, dia 4 de maio. Ele estava acompanhado do secretário de meio ambiente, Gentil Pereira, e o engenheiro eletricista, Lafayete Luz.

continua após publicidade .

“Investimos cerca de R$350 mil num sistema de aquecimento elétrico, moderno e ecologicamente correto. O aquecimento com caldeira e queima de lenha foi abolido”, comentou o prefeito. Segundo ele, a partir de agora a piscina térmica semiolímpica do Complexo Esportivo Lagoão, terá água na temperatura ideal para a prática das aulas de natação e hidroginástica.

-LEIA MAIS: Educação divulga nota sobre acidente envolvendo criança em escola

continua após publicidade .

O novo sistema está em fase de testes e a previsão para o início das aulas está programada para o dia 16 de maio. O secretário de esportes, José Marcelino da Silva, o “Grilo” informa que mais de 1.500 alunos devem se inscrever na retomada das aulas de natação e hidroginástica. “São Idosos, adultos e crianças que voltarão a dispor de atividades saudáveis e com a temperatura da água regulada de forma adequada”, diz o secretário, anunciando que as inscrições serão feitas no próprio “Lagoão”, nos dias 4 e 5 de maio, pela manhã e à tarde.

O novo sistema de aquecimento será utilizado nos Jogos Universitários do Paraná, que Apucarana irá sediar de 7 a 13 de julho. A piscina térmica semiolímpica também será utilizada para as competições da fase final dos Jogos Escolares do Paraná, de 4 a 12 de agosto.

Siga o TNOnline no Google News