Inscrições para hidroginástica e natação começam em Apucarana; confira

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, comunica que as inscrições da hidroginástica e da natação para a temporada 2024 serão abertas neste mês de dezembro. As atividades acontecem nas piscinas térmicas do Complexo Esportivo Lagoão e no Centro da Juventude Alex Mazaron, no Jardim Diamantina.

continua após publicidade

De acordo com o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana, as inscrições da hidroginástica no Lagoão serão realizadas no dia 7 de dezembro. Já as inscrições para a natação serão no dia 8, sexta-feira. Nos dois dias, as matrículas serão feitas das 8 às 17 horas. "No Lagoão podem se inscrever alunos a partir de 7 anos de idade na natação e a partir de 16 anos na hidroginástica”, disse Barros.

- LEIA MAIS: Pagamento do 13º salário vai movimentar R$ 250 milhões na região

continua após publicidade

Já no Centro da Juventude Alex Mazaron, as inscrições da hidroginástica e da natação estão marcadas para os dias 19 e 20 de dezembro, também das 8 às 17 horas. Na natação podem se inscrever alunos a partir de 12 anos e na hidroginástica com idade acima de 16 anos.

E atenção!

Nas duas praças esportivas as pessoas têm que levar um documento oficial de identificação. Mais informações sobre as duas atividades podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184, em horário comercial.

Dúvidas sobre a inscrição? Leia abaixo

Quantas inscrições posso fazer? Cada pessoa terá direito apenas uma inscrição;

Posso fazer minha inscrição e do meu filho menor de 11 anos? Sim, se ele for matriculado na piscina infantil (levar documento pessoal de todos);

Não posso comparecer no dia, tem como alguém fazer a inscrição por mim? Sim, desde que seja maior de 16 anos e esteja com o documento de quem irá fazer a aula;

Posso realizar minha inscrição e de outra pessoa? Para realizar a inscrição de outra pessoa, você deverá estar acompanhado de alguém maior de 16 anos representando a outra pessoa, lembrando que terá que estar com o documento de quem será matriculado;

Posso me matricular na natação e na hidroginástica? Não, você terá que optar por uma modalidade.

Siga o TNOnline no Google News