Inscrições para fórum sobre 'Futuro na Saúde' estão abertas

As inscrições para o I Fórum do Núcleo de Educação Permanente (NEP), do Hospital da Providência e Materno Infantil, estão abertas. O evento gratuito que será realizado dia 12 de maio em comemoração ao Dia da Enfermagem e contará com palestras sobre o Futuro da Saúde no Pós Pandemia.

A ação terá certificação e será realizada no Cine Teatro Fênix de Apucarana. A programação das 8h15 às 11h50, e 13h30 às 16h50, com credenciamento dos participantes.

Quem pode se inscrever?

As inscrições estão abertas para todos os profissionais da saúde de Apucarana e dos municípios integrantes da 16° Regional de Saúde. Assim como estudantes de universidades e cursos técnicos.

As vagas do evento são limitadas e as inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de maio no site: www.hospitaldaprovidencia.org.br.

Palestras

· Estratégias e Evoluções para o enfrentamento da Saúde em Novo Cenário com a médica intensivista do Hospital da Providência, Camila de Carvalho.

· Saúde Mental no Pós-Pandemia, realizada pela psicóloga Lilian Peres.

· Os Desafios na Saúde em uma Sociedade Pandêmica, com a fala da Edileuza Nardi, da 16° Regional de Saúde.

· Destaque dos Profissionais da Saúde no Enfrentamento à Pandemia, explanado pela gerente operacional do Hospital, Irmã Renata Tavares e pelo enfermeiro de treinamento do NEP, Jean Romão.

De acordo com o coordenador do NEP, Tiago Franco Medeiro, cada ouvinte receberá o certificado de acordo com as palestras assistidas. “Quem escolher participar de todas as palestras terá um certificado total de 8h, porém aqueles que não conseguirem acompanhar o dia todo de eventos, cada palestra contará certificação de 2h cada. contamos com diversos parceiros para a realização desse importante evento, que possui temas relevantes para o momento pós-pandêmico no qual vivemos”, diz.

O evento conta com a colaboração da Casa da Cultura de Apucarana que, além de ceder o espaço do teatro, presenteia os participantes com belíssimas apresentações culturais. “Ao final de cada intervalo para o café contaremos com apresentações da Casa da Cultura. Pela manhã teremos uma exibição da turma de balé e pela tarde contamos com a orquestra”, apura o colaborador.

Para mais informações ligue (43)3420-1400 para falar com Tiago Franco Medeiro do NEP.