Da Redação

Inscrições para Cursinho Popular da UTFPR seguem até sábado

As inscrições gratuitas para o Cursinho Popular 2021, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) , seguem até sábado (14).

De acordo com a coordenadora do cursinho, a professora Danielle Prado, as atividades começam nesta segunda-feira, dia 16 de agosto, das 19 às 21 horas. "As aulas vão abordar os assuntos mais cobrados no Enem, por meio de revisões e resoluções de exercícios com os alunos voluntários da UTFPR", explica.

As inscrições são gratuitas e estão disponíveis neste link.