Inscrições para concurso de música vão até o dia 31 outubro

A Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria Municipal de Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur), vai promover o concurso de música “Eu Amo Apucarana”.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas até o dia 31 de outubro. Disputada na modalidade “música inédita autoral”, as músicas selecionadas no concurso farão parte de um DVD em homenagem à cidade de Apucarana. O prefeito de Apucarana afirma que Apucarana obteve destaca nos últimos anos no cenário musical, com a realização do Festival de Música Mensagem (Femudap).

“Agora, estamos criando um momento para os artistas comporem sobre a história de Apucarana, fatos, acontecimentos, potencialidades e belezas. Enfim, sobre o amor que sentem por Apucarana e sobre a sua relação com a cidade”, destaca Junior da Femac.

De acordo com Mário Felipe, coordenador de turismo da Promatur, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail cultura@apucarana.pr.gov.br. “Para participar é necessário enviar um e-mail com os seguintes documentos: ficha de inscrição com dados do inscrito, letra da música digitada e cifrada, além do áudio da música com voz e instrumento”, cita Mário Felipe.

As músicas selecionadas integrarão um DVD em homenagem à cidade de Apucarana. “Cada música selecionada receberá o valor de R$ 300. Fazendo a inscrição, o artista têm a oportunidade de fazer parte da história musical de Apucarana”, reforça o coordenador municipal de turismo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3423-2944.