Inscrições para casamento coletivo em Apucarana se encerram nesta quinta-feira (13)

Casais residentes em Apucarana interessados em formalizar gratuitamente a união civil têm até esta quinta-feira (13) para efetivar inscrição junto ao casamento coletivo do Programa Justiça no Bairro.

Uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) e Sesc Paraná, em parceria com a Secretaria da Assistência Social da Prefeitura de Apucarana, a cerimônia coletiva de enlace nupcial acontece no dia 21 de agosto, a partir das 18 horas, no Cine Teatro Fênix. Como acontece em todas as edições, o casamento será conduzido pela desembargadora Joeci Machado Camargo, idealizadora do programa.

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O prefeito Rodolfo Mota alerta que os interessados em participar do casamento devem efetivar inscrição no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo apresentando a documentação exigida. Ele frisa que a antecedência é fundamental para que haja a tramitação cartorária. “Essa é uma oportunidade muito importante para os casais que desejam oficializar sua união. A família é a base da nossa sociedade, um espaço de amor, responsabilidade, cuidado e proteção, e poder proporcionar esse momento de forma gratuita é uma maneira concreta de apoiar quem muitas vezes não teria condições de arcar com todos os custos de um casamento”, disse o prefeito.

Até o momento, mais de 30 casais já efetivaram inscrição. A secretária municipal da Assistência Social, Fabíola Carrero, diz que os documentos necessários junto ao CRAS são carteira de identidade, certidão de nascimento/casamento- divórcio (atualizada), comprovante de renda de até três salários mínimos por casal e comprovante de endereço atualizado. Ela também enaltece a parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) e o Sesc Paraná, que viabiliza a realização do serviço de forma gratuita, com apoio da Prefeitura de Apucarana por meio da Secretaria da Assistência Social.

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“É uma iniciativa de grande relevância social, porque facilita o acesso à formalização da união civil e garante às famílias a possibilidade de regularizar sua situação sem o custo que normalmente envolve esse processo. Esse trabalho conjunto permite que esse atendimento chegue às famílias que mais precisam, de maneira organizada, gratuita e com toda a segurança jurídica necessária”, diz a secretária.

O gerente-executivo do Sesc Apucarana, Ronaldo Romani Ficagno, salienta que o casamento coletivo de Apucarana também promove uma ação solidária para ajudar os casais participantes a realizarem o sonho do casamento. “Até 17 de agosto, o público pode doar vestidos de noiva, trajes masculinos e respectivos acessórios, que serão destinados aos casais que participarão da celebração”, informa Ficagno. As doações podem ser entregues no Sesc Apucarana, localizado na Rua São Paulo, 95. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (43) 3308-2500.

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Lagoão

Os demais serviços do Programa Justiça no Bairro serão oferecidos nos dias 21 e 22 de agosto, das 9 às 17 horas, no Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão), permitindo acesso da população a serviços essenciais, permitindo que muitas demandas sejam resolvidas de forma gratuita, rápida e com mais comodidade para as famílias. De acordo com a secretária Fabíola Carrero, entre os atendimentos disponibilizados estarão emissão da Carteira de Identidade, atendimento jurídico gratuito, divórcio consensual, guarda, pensão alimentícia, união estável, reconhecimento de paternidade e maternidade, retificação de registro civil, exame de DNA e outros serviços oferecidos pelo programa.

“Além dos atendimentos oferecidos pelo Programa Justiça no Bairro, a Prefeitura de Apucarana disponibilizará diversos serviços municipais durante o evento, entre eles, Feira Verde, com mutirão para recolhimento de materiais inservíveis e coleta de lixo eletrônico, distribuição de mudas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, atendimento da Secretaria da Mulher com a Economia Solidária e orientações do Centro de Atendimento à Mulher (CAM)”, cita a secretária.

Os serviços municipais contarão ainda com a participação das secretarias da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Município, que promoverão um mutirão de negociação de débitos municipais e prestarão atendimento para pedidos de justiça gratuita.

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Orientações e inscrição prévia nos CRAS

Conforme a necessidade de cada atendimento, alguns deles exigem inscrição antecipada e apresentação de documentos específicos. Fabíola Carrero, secretária da Assistência Social, reforça que todas as pessoas interessadas devem procurar o CRAS mais próximo para receber orientações.

CRAS I — WhatsApp (43) 99967-0335 — Av. Central do Paraná, 1420, Jardim América

CRAS de apoio ao CRAS I — WhatsApp (43) 99654-6414 — Rua Cecílio Luz, 145, Loteamento Sanches dos Santos



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CRAS II — WhatsApp (43) 99654-8292 — Rua Ilson Ferreira Guerra, 15, Sumatra II

CRAS III — WhatsApp (43) 99654-8481 — Rua José Garcia Perez, 111, Vila Reis

CRAS de apoio ao CRAS III — WhatsApp (43) 99654-7203 — Rua Santa Rita, 202, Vila Nossa Senhora da Aparecida



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CRAS IV — WhatsApp (43) 99654-8467 — Tv. Padre Tito Cerassoli, 63, Vila Regina