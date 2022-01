Da Redação

Inscrições para aulas de hidroginástica continuam abertas

Com o total de 2.080 alunos, sendo 780 no Centro da Juventude Alex Mazaron, no Jardim Diamantina, e 1.300 na piscina do Complexo Esportivo Lagoão, iniciam no dia 15 de fevereiro, às 7 horas, nas duas praças esportivas, as aulas de hidroginástica, que reunirão pessoas a partir dos 16 anos de idade pelos naipes masculino e feminino. As inscrições continuam abertas e podem ser feitas nos dois locais das 8 às 17 horas nesta quarta e quinta-feira.

continua após publicidade .

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, mostrou satisfação com a procura pelas aulas. “As pessoas estão buscando saúde e bem-estar, isso foi provado no número de inscritos que tivemos no Centro da Juventude e no Lagoão. Ficamos contentes e satisfeitos, pois mostra que a população está disposta a ter uma vida saudável e de poder realizar uma atividade física”, destaca o professor Grillo.

De acordo com ele, as atividades nas duas piscinas funcionarão o dia todo com aulas as terças e quintas-feiras e as quartas e sextas-feiras. O primeiro horário será das 7 às 7h45 e o último das 20 às 20h45. “Os alunos que se inscreveram terão aulas em bons ambientes, com piscinas aquecidas e as atividades sendo realizadas com profissinais graduados e capacitados, além de contar com apoio e incentivo do prefeito Junior da Femac”, disse o professor Grillo.

continua após publicidade .

“Com certeza é uma maravilha poder fazer essas aulas de hidroginástica, vai melhorar muito a minha saúde”, comemora a manicure Simone Regina Costa Fonseca, 51, moradora no Jardim Interlagos.

“Esta é a segunda vez que participo das aulas no Lagoão, com a atividade sendo muito boa principalmente para quem tem problema de coluna. Vamos começar as aulas de novo fazendo exercícios, distraindo a mente e ganhando amigos”, comenta a dona de casa Vera Lúcia Estorine, 59, que reside no Pirapó.

“Vim fazer a minha inscrição por recomendação médica. Já faço caminhada e agora também farei a hidroginástica para ter uma vida mais saudável. Estou feliz em poder participar de mais essa atividade”, frisa o representante comercial Lourival Lino da Silva, 67, morador no Jardim Presidente Kennedy.