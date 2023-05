Inscrições para a eleição do Conselho Tutelar são prorrogadas

Da Redação

Conselho Tutelar de Apucarana

Os interessados em participar da eleição para preencher as vagas do Conselho Tutelar de Apucarana ganharam mais tempo para efetivarem a inscrição. O prazo foi prorrogado até o dia 24 de maio e a documentação deverá ser protocolada no Centro Social Urbano, localizado no Parque Bela Vista, de segunda a sexta-feira.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Jossuela Martins Pirelli, que também é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), as inscrições devem ser feitas no período das 8h30 às 11 horas e das 13 às 16 horas. “Serão escolhidos cinco membros titulares, eleitos através de candidatura individual, permanecendo os demais, pela ordem de votação, como suplentes”, explica a secretária.

O mandato será de quatro anos (2024/2027) e os titulares vão receber um salário mensal de R$ 4.319,11, com direito à cobertura previdenciária, férias anuais remuneradas, gratificação natalina e licenças (paternidade e maternidade) previstas na legislação.

Jossuela salienta ainda que existem alguns requisitos básicos para tornar um candidato apto a disputar a eleição de conselheiro tutelar, entre eles ter reconhecida idoneidade moral, atestado de antecedentes criminais, idade superior a 21 anos, residir no município e ter comprovada experiência de no mínimo dois anos em ações continuadas contempladas pelo Sistema de Garantia de Direitos com Crianças e Adolescentes.

A escolha dos novos membros do Conselho Tutelar vai ocorrer em etapas. “Após as inscrições, será feita a análise da documentação protocolada. Depois, os que forem aprovados nesta avaliação inicial, farão uma prova de conhecimentos específicos. Na sequência haverá a divulgação da relação das candidaturas que foram deferidas e a realização da eleição, no dia 1º de outubro”, esclarece Jossuela.

O edital completo do processo seletivo está disponível no site da Prefeitura de Apucarana. Mais informações podem ser obtidas pelo 43 99967-0417 ou pelo e-mail conselhosapucarana@gmail.com

