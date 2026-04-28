Inscrições para a Caminhada Eco Religiosa entram na reta final; saiba mais





A Pastoral do Meio Ambiente da Diocese Apucarana está nos últimos preparativos para a Caminhada Eco Religiosa, evento tradicional da Paróquia Nossa Senhora de Fátima que unirá fé, natureza e conscientização no próximo domingo (3).



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Em entrevista concedida na noite de segunda-feira, durante a sessão itinerante da Câmara Municipal no Núcleo Habitacional João Paulo I, a representante da Pastoral, Valnice Loch, detalhou o cronograma e fez um apelo para que os fiéis garantam suas inscrições antecipadamente.

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O evento terá início às 7h da manhã com um café da manhã e a entrega das camisetas para os que fizeram a reserva. Em seguida, após uma bênção do Padre Nelson, os participantes seguirão pela Estrada da Serrinha até o Parque da Redenção, com destino final no Barreiro.

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Para que a logística de alimentação e hidratação funcione sem imprevistos ou desperdícios, Valnice reforça a necessidade do cadastro prévio, que pode ser feito na secretaria da paróquia, por telefone ou pelos sites da paróquia e da Pastoral. "A inscrição é a parte fundamental da caminhada eco-religiosa. Por que você diz fundamental? Porque sem a inscrição, nós não sabemos quantos caminhantes teremos. E em cima do número é o que a gente prepara o café da manhã, prepara as frutas, prepara as paradas", explica Valnice.

Durante o trajeto de terra, a ligação entre a Igreja e a comunidade rural ganha destaque. Os moradores das propriedades locais preparam espaços de devoção para receber os caminhantes. "Vários sitiantes fazem os altarzinhos e a gente passa fazendo as orações, passa abençoando, padre Nelson leva a água benta, abençoa a família, abençoa os altares, abençoa a cabeceira do sítio. Então isso é muito importante, porque é uma ligação da igreja com o sitiante", detalha a representante.

Caminhada será na manhã de domingo - Foto: Freepik Caminhada será na manhã de domingo - Foto: Freepik

Missa e almoço rural

A caminhada culminará com uma missa às 11h da manhã no Barreiro, que contará com a presença de líderes religiosos como o Padre Nelson, Padre Martins e o Diácono Éberson, assessor da Pastoral Integral da Regional Sul 2 do Paraná.

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Após a celebração, haverá um tradicional almoço rural servindo porco no tacho, mandioca, arroz, feijão e salada. Assim como na inscrição da caminhada, a organização alerta que os convites para a refeição não serão vendidos na hora. "Tem que estar adquirindo o almoço com antecedência. Para também não apurar o povo lá. Porque não dá para todo mundo chegar lá e achar que vai almoçar, não vai conseguir. Tem já que ir com o seu cartão adquirido com antecedência", finaliza Valnice Loch.

A Caminhada Eco-Religiosa acontece no município desde 2013, tendo sido idealizada inicialmente pelo Padre Lino e mantida com forte apoio da comunidade paroquial.