Inscrições para 11 escolinhas de esportes abrem dia 6 de fevereiro

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, realiza as inscrições para as 11 escolinhas de esportes entre os dias 6 e 8 de fevereiro. Os interessados devem comparecer ao Ginásio Lagoão, entre às 08h e 17h, com documento pessoal do aluno e do responsável, mais o comprovante de residência.

As datas das matrículas e do início das aulas foram definidas pelo prefeito Junior da Femac, em reunião com o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes e, com os coordenadores das modalidades que serão realizadas em cinco praças esportivas do município.

De acordo com o prefeito Junior da Femac, as escolinhas funcionarão nos complexos Lagoão, Áureo Caixote e Estação Cidadania, no Centro da Juventude Alex Mazaron e na AABB. “Nesses locais as nossas escolinhas serão realizadas nas modalidades de atletismo, basquetebol, handebol, voleibol, vôlei de praia, kung fu, taekwondo, karatê, judô, tênis de mesa e xadrez pelas categorias masculina e feminina”, destacou o prefeito Junior da Femac.

“Essas modalidades, que serão iniciadas nesse mês, contam com todo o nosso apoio, tendo como metas principais o de revelar novos talentos, oportunizar práticas esportivas as crianças, jovens e adolescentes do nosso município e o de formar bons cidadãos”, frisou o prefeito Junior da Femac.

O professor Grillo disse que no Lagoão as escolinhas serão desenvolvidas nas modalidades de atletismo, basquetebol, voleibol e taekwondo. No Estação Cidadania terá aulas de atletismo e kung fu, no Complexo Áureo Caixote acontecerá o handebol, na AABB o vôlei de praia e no Centro da Juventude ocorrerá as modalidades de xadrez, tênis de mesa e karatê. “A primeira escolinha que será iniciada é na modalidade de taekwondo no dia 13 de fevereiro”, comentou o professor Grillo.

As inscrições nas modalidades de futsal e futebol serão realizadas em março. Mais informações sobre as escolinhas podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes, anexa ao Centro da Juventude Alex Mazaron, na Rua Piratininga, 464, no Jardim Diamantina, pelo telefone 3422-5184, e no Complexo Esportivo Lagoão pelo telefone 3122-0425, em horário comercial.

Mais informações sobre as escolinhas

ATLETISMO

De 8 a 17 anos, Lagoão e Estação Cidadania, períodos matutino e vespertino

BASQUETEBOL

De 11 a 15 anos, Lagoão, período vespertino

HANDEBOL

De 12 a 17 anos, Áureo Caixote, período vespertino

KARATÊ

De 8 a 17 anos, Centro da Juventude, período vespertino

KUNG FU

De 8 a 17 anos, Estação Cidadania, período vespertino

TAEKWONDO

De 8 a 17 anos, Lagoão, período vespertino

TÊNIS DE MESA

De 12 a 17 anos, Centro da Juventude, período vespertino

VOLEIBOL

De 12 a 17 anos, Lagoão, período vespertino

VÔLEI DE PRAIA

De 12 a 17 anos, AABB, períodos matutino e vespertino

XADREZ

De 8 a 17 anos, Centro da Juventude, período vespertino

JUDÔ

De 8 a 17 anos, Estação Cidadania, período vespertino





Fonte: Prefeitura de Apucarana.

