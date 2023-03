Inscrições do Torneio 1º de Maio serão encerradas na próxima terça

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Congresso técnico do torneio está marcado para o dia 4 de abril

Na próxima terça-feira (28), na Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, não ser encerradas as inscrições do Torneio do Trabalhador (1º de Maio) de Futebol, com a competição sendo disputada pelas categorias adulto masculino, feminino livre, sub-12 (nascidos em 2011 e 2012), sub-14 (nascidos em 2009 e 2010) e sub-16 (nascidos em 2007 e 2008), masculino.

continua após publicidade .

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, disse nessa quarta-feira (22) que 22 times já se inscreveram na categoria adulto masculino. “Estamos na expectativa de mais inscrições nessa categoria, que é a mais procurada pelos dirigentes, e também nas categorias menores e feminina. No adulto masculino tivemos nessa semana a confirmação do time do Andrade e Amigos, que foi o campeão do torneio no ano passado”, destaca o professor Grillo.

-LEIA MAIS: PM de Apucarana prende um dos envolvidos em latrocínio

continua após publicidade .

Também já confirmaram presença na competição as agremiações do Lava Car Apucarana/Jiló, Castelo Branco United, Amigos do Cidão, Vila Reis Futebol Clube/LD Sublimações, Time dos Pagodeiros, Tancredo Neves, Shakhtar dos Lek, Ajax Futebol Clube, Serralheria Canova, Brindes Tic Tac/Serigrafia Maia, Amigos da BRC Tecidos, Supermercado Viana/Tupã, Barretos Sport, Bar do Chuá, Unidos do Diamantina, Time do Rildo, Baiano Futebol Clube, Esporte Clube Dom Romeu Alberti, João Paulo, Km 28 e Projeto Social Um Gol de Letra.

De acordo com Grillo, o congresso técnico do torneio está marcado para o dia 4 de abril no Centro da Juventude Alex Mazaron. “Às 18h30 será realizado o congresso das categorias menores e do feminino e às 19h30 será feita a reunião pela categoria adulto masculino. O torneio conta com o incentivo do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”.

Mais informações do Torneio 1º de Maio podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes, anexa ao Centro da Juventude Alex Mazaron, na rua Piratininga, 464, no Jardim Diamantina, ou pelo telefone 3422-5184, em horário comercial.

Siga o TNOnline no Google News