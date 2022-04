Da Redação

Inscrições do concurso da GCM terminam nesta quarta (13)

Mais de cinco mil pessoas já estão inscritas no concurso da Guarda Civil Municipal (GCM), de Apucarana, que será realizado no dia 15 de maio. O cadastramento termina nesta quarta-feira (13) e pode ser realizado até as 17 horas, pelo site www.fauel.org.br, no valor de R$ 100.

continua após publicidade .

Das 25 vagas ofertadas, 20 são para homens e cinco para mulheres, que poderão ser ocupadas pela ampla concorrência, por pessoas com deficiência e afrodescendentes. Além disso, há um cadastro reserva.

De acordo com o comandante Alessandro Pereira Carletti, o número de inscritos deve aumentar no decorrer do dia. "Há 15 anos não realizamos este concurso e o prefeito nos agraciou com esta prova que dará oportunidade de trazer novos GCMs para a corporação a partir de 2023. Será uma honra poder atender a população da melhor forma possível", acredita.

continua após publicidade .

Como é uma prova disputada, Carletti diz para os candidatos se prepararem para a primeira etapa da prova. "Vendo a concorrência, é preciso se preparar para o teste teórico, que será focado na segurança pública e nas perguntas que valem mais notas para poder pontuar. Além disso, é interessante para que se classifique entre os 100 candidatos, já que teremos um cadastro reserva e pode solicitar uma nova formação futuramente", explica.

Seleção

A seleção dos candidatos consistirá em duas etapas de caráter eliminatório e classificatório. A primeira fase terá cinco etapas, sendo: prova objetiva, exame de suficiência física, exame de saúde e antropométrico, pesquisa social e avaliação psicológica e/ou adequação ao perfil profissional. Os classificados seguem para a segunda fase, que será o curso de formação, também de caráter eliminatório e classificatório. A previsão é de que a classificação final e definitiva dos aprovados a ingressar na GCM aconteça somente em janeiro do próximo ano.

continua após publicidade .

Além de aprovação em todas as etapas, para investidura no cargo os candidatos deverão ter Ensino Médio Completo, idade máxima de 40 anos quando da posse e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria AB, já no início do curso de formação. Outra exigência é a altura mínima, sendo de 1,65 metro para homens e 1,60 metro para mulheres.

O prazo de validade do concurso público será de dois anos, contados a partir da data de publicação, prorrogável por uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.