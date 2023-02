Inscrições de 11 escolinhas seguem abertas em Apucarana; saiba mais

Da Redação

De 12 a 17 anos, na AABB, períodos matutino e vespertino

A Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana comunica que estão sendo realizadas no Ginásio José Antônio Basso (Lagoão) e no Centro da Juventude Alex Mazaron, no Jardim Diamantina, das 8 às 17 horas, as inscrições de 11 escolinhas que funcionarão em cinco praças esportivas do município. A informação foi dada nessa quarta-feira (15) pelo professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes.

"As escolinhas são nas modalidades de atletismo, basquetebol, handebol, voleibol, vôlei de praia, kung fu, taekwondo, karatê, judô, tênis de mesa e xadrez, com apoio total do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital. Algumas das modalidades já iniciaram e outras começarão a ser realizadas a partir do dia 27 de fevereiro. Os treinos acontecerão no Centro da Juventude Alex Mazaron, nas quadras de areia da AABB e nos complexos esportivos Lagoão, Áureo Caixote e Estação Cidadania", disse o secretário.

O professor Grillo destaca que as aulas de kung fu tiveram início no último sábado pela manhã (11/02), o atletismo e o basquetebol começam no próximo dia 27 e o voleibol no dia 28.

As aulas de kung fu são desenvolvidas as quartas-feiras das 17 às 19 horas e aos sábados a partir das 9 horas, no “Estação Cidadania”. O atletismo terá treinamentos na pista do Lagoão as segundas e quartas-feiras das 16h30 às 18h30 e as terças e quintas-feiras das 9 às 11 horas. Também haverá aulas de atletismo no “Estação Cidadania” as segundas e quartas-feiras das 9 às 11 horas e as terças e quintas-feiras das 16h30 às 18h30.

O basquetebol terá as atividades as segundas e terças-feiras das 17 às 18 horas, enquanto o voleibol as aulas acontecerão as terças e quintas-feiras das 13h10 às 14h20 (feminino) e das 14h20 às 15h30 (masculino). Os treinamentos nas duas modalidades ocorrerão no Ginásio do Lagoão.

Grillo reforça ainda que no Lagoão e no Centro da Juventude haverão treinos de taekwondo, no “Áureo Caixote” será realizado o handebol, no “Estação Cidadania” terá aulas de judô, nas quadras da AABB o vôlei de praia e no Centro da Juventude: xadrez, tênis de mesa e karatê. “Em breve serão divulgados os dias e os horários de treinos nestas modalidades. Já as inscrições das escolinhas de futsal e de futebol acontecem somente a partir do mês de março”.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes, anexa ao Centro da Juventude Alex Mazaron, na Rua Piratininga, 464, no Jardim Diamantina, pelo telefone 3422-5184, e no Complexo Esportivo Lagoão pelo telefone 3122-0425, em horário comercial.





MODALIDADES, FAIXA ETÁRIA, LOCAL E PERÍODO

ATLETISMO – De 8 a 17 anos, Lagoão e Estação Cidadania, períodos matutino e vespertino

BASQUETEBOL – De 11 a 15 anos, Lagoão, período vespertino

HANDEBOL – De 12 a 17 anos, Áureo Caixote, período vespertino

KARATÊ – De 8 a 17 anos, Centro da Juventude, período vespertino

KUNG FU – De 8 a 17 anos, Estação Cidadania, período matutino e vespertino

TAEKWONDO – De 8 a 17 anos, Lagoão e Centro da Juventude, período vespertino

TÊNIS DE MESA – De 12 a 17 anos, Centro da Juventude, período vespertino

VOLEIBOL – De 12 a 17 anos, Lagoão, período vespertino

VÔLEI DE PRAIA – De 12 a 17 anos, na AABB, períodos matutino e vespertino

XADREZ – De 8 a 17 anos, Centro da Juventude, período vespertino

JUDÔ – De 8 a 17 anos, Estação Cidadania, período vespertino

