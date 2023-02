Inscrições de 11 escolinhas de esportes seguem abertas no Lagoão

Da Redação

Foram abertas nessa segunda-feira (06) e prosseguem até esta quarta (08), das 8 às 17 horas, no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), as inscrições para 11 escolinhas, coordenadas pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana. Os interessados devem levar documento pessoal do aluno e do responsável, mais o comprovante de residência.

Segundo o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, as escolinhas funcionarão nas modalidades de atletismo, basquetebol, handebol, voleibol, vôlei de praia, kung fu, taekwondo, karatê, judô, tênis de mesa e xadrez (masculino e feminino). “As atividades serão realizadas nos complexos Lagoão, Áureo Caixote e Estação Cidadania, no Centro da Juventude Alex Mazaron e nas quadras da AABB, com apoio do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”, disse o professor Grillo.

Ele destaca que no Lagoão serão realizadas as modalidades de atletismo, basquetebol, voleibol e taekwondo. “No Complexo Áureo Caixote ocorrerá o handebol, no Estação Cidadania haverá aulas de atletismo, judô e kung fu, nas quadras da AABB o vôlei de praia e no Centro da Juventude acontecerá as escolinhas de xadrez, tênis de mesa e karatê. Já as inscrições das escolinhas de futsal e de futebol serão realizadas no mês de março”.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes, anexa ao Centro da Juventude Alex Mazaron, na Rua Piratininga, 464, no Jardim Diamantina, pelo telefone 3422-5184, e no Complexo Esportivo Lagoão pelo telefone 3122-0425, em horário comercial.

MODALIDADES DAS ESCOLINHAS, FAIXA ETÁRIA, LOCAL E PERÍODO DAS AULAS

ATLETISMO – De 8 a 17 anos, Lagoão e Estação Cidadania, períodos matutino e vespertino

BASQUETEBOL – De 11 a 15 anos, Lagoão, período vespertino

HANDEBOL – De 12 a 17 anos, Áureo Caixote, período vespertino

KARATÊ – De 8 a 17 anos, Centro da Juventude, período vespertino

KUNG FU – De 8 a 17 anos, Estação Cidadania, período vespertino

TAEKWONDO – De 8 a 17 anos, Lagoão, período vespertino

TÊNIS DE MESA – De 12 a 17 anos, Centro da Juventude, período vespertino

VOLEIBOL – De 12 a 17 anos, Lagoão, período vespertino

VÔLEI DE PRAIA – De 12 a 17 anos, na AABB, períodos matutino e vespertino

XADREZ – De 8 a 17 anos, Centro da Juventude, período vespertino

JUDÔ – De 8 a 17 anos, Estação Cidadania, período vespertino

